Also fuhren die Promis, wie die Meise-Zwillinge, in den Friseurladen von Stefan M. Pauli, der mit Handschuhen und Maske Hand anlegte und die beiden Twins frisch blondierte und frisierte. "Schminken mussten wir uns selbst. So ist es vorgeschrieben", sagte Natascha Grün zur AZ.