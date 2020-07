Wie ernst meint er es diesmal? Kandidatur angekündigt: Kanye West will US-Präsident werden

West soll laut "Forbes" gerade einen Zehn-Jahres-Vertrag mit Gap abgeschlossen haben. Zudem hat er neue Songs veröffentlicht, darunter "Wash Us in the Blood", die erste Single aus seinem kommenden Album "God's Country". Ist seine Ankündigung einer Kandidatur für das Präsidentenamt ernst zu nehmen? Das werde sich wohl erst in den kommenden Wochen und Monaten zeigen, heißt es bei "Forbes".