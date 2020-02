"Wie ein Model-Wettbewerb" Deshalb ist Instagram so gefährlich

In "Unfollow!" schildern Sie, wie exzessiv Sie selbst Instagram genutzt haben. Waren Sie süchtig nach der App?

Nena Schink: Ich war nicht abhängig in dem Sinn, dass ich Instagram von morgens bis nachts genutzt habe. Aber wenn ich ein Bild von mir hochgeladen habe, habe ich die Likes überprüft. Das ist eine Sucht. Und wenn man zwei Stunden am Tag auf einer sozialen Plattform verbringt, ist das auch eine Sucht. Es macht einen nicht glücklich. Es gibt Studien aus England, die besagen, dass die sozialen Medien süchtiger machen als Alkohol und Zigaretten. Das musste ich selbst auch feststellen: Wenn man an einem der schönsten Plätze der Welt sitzt und auf sein Handy guckt, um zu überprüfen, wie viele das Bild davon geliked haben, kann man klar sagen, dass man abhängig ist. Wenn man sich hundert Mal von einer Freundin fotografieren lässt, um ein perfektes Bild für Instagram zu haben, ist man süchtig nach der digitalen Aufmerksamkeit.