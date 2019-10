"Wie ein Leuchten in tiefer Nacht" Bestsellerautorin Jojo Moyes: Darum dreht sich ihr neuer Roman

Inspiriert von einer wahren Satteltaschenbücherei

Die berittene Bibliothek gab es in den USA tatsächlich. "Ich habe online einen Artikel in dem Magazin The Smithsonian gelesen, der mit diesen außergewöhnlichen Photographien bebildert war: von Frauen auf Pferden, die sich bereitmachten, in diese gewaltige, raue Natur zu reiten, um isoliert lebenden Familien Bücher zu bringen", erzählt Jojo Moyes in einem Interview zu ihrem Roman. "Es geht da im Grunde um all meine Lieblingsdinge: Pferde, starke Frauen, Bücher und wilde Landschaften. Ich wusste sofort, dass ich über sie schreiben wollte. Ich hatte dieses brennende Bedürfnis und konnte den Plot quasi unmittelbar vor mir sehen."