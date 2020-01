Wie ein Klimt-Gemälde Charlize Theron beeindruckt in Gold und Glitzer

Wie einem Gemälde von Gustav Klimt entstiegen schwebte Charlize Theron (44, "Bombshell") am Dienstagabend bei den Costume Designers Guild Awards in Beverly Hills über den roten Teppich. Die Schauspielerin posierte für die Fotografen in einem Kleid von Louis Vuitton, das sich wirklich in keinem Zentimeter zurücknahm - und trotzdem nicht überladen wirkte. Ballonärmel, Schleppe, Gürtelschnalle, schwarze Details an den Armen, ein gewagter Cut-Out, der das Dekolleté freilegt - es scheint, als wurde bei dieser Abendrobe alles auf den Designertisch gepackt, was geht.