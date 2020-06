Neumarkt in der Oberpfalz - Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Kleintransporters in der Oberpfalz: Er prallte am Mittwochmorgen nahezu ungebremst in das Heck eines Sattelzuganhängers und überstand den Unfall leicht verletzt. Der 37-Jährige donnerte am Mittwochmorgen auf der Autobahn 3 nahe Neumarkt in den Anhänger, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde das Führerhaus komplett eingedrückt.