München - Kaum ein Tag vergeht, an dem ausgefuchste Betrüger nicht Münchner um ihr Hab und Gut bringen. Zurzeit telefonieren die Täter offenbar systematisch die Telefonbücher ab auf der Suche nach neuen Opfern. Eine 87-Jährige aus Berg am Laim merkte erst im Nachhinein, dass sie betrogen worden war – als sie in der Zeitung von einem Fall las, der ihrem frappierend ähnelte.