Wie die Mutter, so die Tochter North West ist schon jetzt ein Shooting-Star

North West (5) kommt ganz nach ihrer berühmten Mama: Mit erst fünf Jahren tritt sie in Kim Kardashians (38) Fußstapfen und shootet ihr erstes Solo-Cover! Die Kleine ist ganz vorne auf der Zeitschrift "WWD Beauty Inc." zu sehen und posiert dabei in unterschiedlichen, bunten Outfits mit Sonnenschirmen, Spielzeug und Seifenblasen. Die professionellen Bilder wurden direkt auf Twitter geteilt.