Wie die Mutter so die Tochter Kim Kardashian: North ist schon eine echte Fashionista

Die Mutter teilte die Geschichte auf Instagram mit einem Foto der stylischen Tochter: "Ich hätte nicht gedacht, dass meine Tochter so früh ihre Liebe zu Klamotten und Schmuck entwickeln würde. Ich kam tatsächlich gestern vom Arbeiten nach Hause und fand North so angezogen mit all meinen Dingen. [...] Ich liebe meine Fashionista Northie so sehr!" Da Kinder in dem Alter meistens nachahmen, was die Eltern ihnen vorleben, ist Norths Entwicklung nicht unbedingt verwunderlich. Die Designer-Sonnenbrille ist übrigens Norths, Kim hatte sie extra anfertigen lassen, damit sie sie ihr nicht ständig ausleihen muss. Ein Detail des Nachwuchs-Outfits begeistert besonders: am Ende ihrer Braids sind die kleinen Kult-Trolle aus den Neunzigern eingeflochten.