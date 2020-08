Wie die Königin des Nordens Sophie Turner: Ihr "Game of Thrones"-Thron steht nun bei ihr zu Hause

Sophie Turner (24) ist jetzt auch in der Realität Königin des Nordens. Zumindest kann sie künftig wie ihre "Game of Thrones"-Figur Sansa Stark auf einem massiven, aus Holz gefertigten Thron sitzen, während Ehemann Joe Jonas (31) ihr das Frühstück kredenzt. Fans der Fantasy-Serie erkennen sofort beim Anblick des Fotos, das Turner über eine Instagram-Story veröffentlicht hat, dass es sich bei ihrem neuen Möbelstück um jenen Thron handelt, auf dem sie am Ende der achten Staffel als Königin des Nordens Unabhängigkeit gewann.