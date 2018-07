Wie Busstationen Mehr Mobilität auf dem Land dank Mitfahrbänken

Kronach – Sie stehen in Dörfern an vielbefahrenen Straßen und funktionieren im Grunde wie Busstationen: Mitfahrbänke. Nur halten dort keine Busse - Autofahrer sammeln die Wartenden spontan ein. In immer mehr bayerischen Gemeinden stehen solche Bänke. Nun sollen in Oberfranken weitere dazukommen.