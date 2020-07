Wie bei Amber Heard und Johnny Depp Toxische Beziehungen: Diese Promi-Paare waren Gift füreinander

Whitney Houston und Bobby Brown

Eifersucht, Missgunst, Aggressionen und Abhängigkeit: Die 1992 geschlossene Ehe von Bobby Brown (51, "Every Little Step") und Whitney Houston (1963-2012, "I Will Always Love You") war die Definition einer toxischen Beziehung. Weil er sich durch seine erfolgreiche Frau bedroht sah, versuchte sie sich kleiner zu machen als sie war. "Wenn er etwas sagte, hörte ich ihm zu", erklärte Houston 2009 im Gespräch mit Oprah Winfrey (66). "Er war meine Droge, ich habe nichts ohne ihn getan."

Houston fiel mit ihm tief in die Drogensucht - 14 Jahre dauert dieser öffentliche Absturz, bis sie es schließlich schaffte, sich von Brown und den Drogen zu lösen. Letzteres gelang allerdings nur teilweise. Am 11. Februar 2012 starb Whitney Houston im Alter von 48 Jahren in der Badewanne eines Hotels in Beverly Hills.

Amy Winehouse und Blake Fielder-Civil

Die Beziehung zwischen Amy Winehouse (1983-2011, "Back To Black") und Blake Fielder-Civil (38) galt auch als toxisch. Wie der Ex-Mann der Sängerin offen zugab, führte er sie an die harten Drogen wie Heroin und Crack heran. Zuvor hatte sie sich nach einem Monat Beziehung seinen Namen tätowieren lassen. In der 2016 erschienen Dokumentation "Amy" wird eindringlich dargestellt, wie hörig sie ihm war, unter anderem fällt das Zitat: "Ich werde alles tun, was du tust." Trotz Scheidung und dem Flehen ihrer Eltern ging die On-Off-Beziehung weiter. Winehouse schwor den harten Drogen zwar ab, starb aber 2011 an einer Alkoholvergiftung.