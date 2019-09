Wie auch schon die Filmreihe Auch die "Herr der Ringe"-Serie wird in Neuseeland gedreht

Der Drehort für die Serienadaption von "Der Herr der Ringe" steht fest: Wie Amazon mitteilt, starten die Dreharbeiten in den kommenden Monaten in Auckland. Neuseeland würde sowohl "die ursprüngliche Schönheit von Mittelerde in der zweiten Ära zum Leben erwecken können", als auch den Sets, Studios und zahlreichen Mitarbeitern ein Zuhause bieten, sagen Showrunner und Executive Producer J.D. Payne und Patrick McKay in einer Pressemitteilung von Amazon.