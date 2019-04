Wie arbeitet ein Herzog? Dokumentation zeigt Prinz Charles bei der Arbeit

Jon Swain, Kopf von BBCs "Unscripted Productions", kündigte die Doku als einen Einblick in das "außergewöhnlichste Familien-Business der Welt" an. Die Ländereien und Grafschaften von Prinz Charles' Herzogtum würden demnach jährlich 20 Millionen Pfund (etwa 23 Millionen Euro) erwirtschaften. Die Kamera will Charles in seiner Rolle als Vermieter, Farmer und Verwalter des Landes einfangen. Die Filmcrew begleitet aber auch Angestellte und Mieter.