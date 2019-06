Garmisch-Partenkirchen - An einem Schnellrestaurant kam es in der Nacht vom 23. Juni zu Handgreiflichkeiten. Ein 24-Jähriger ging aggressiv gegen eine Gruppe Östereicher vor. Dabei kam es laut Polizei zu leichten Verletzungen bei den Beteiligten. Um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern, mussten die Beamten den jungen Mann fesseln und in Gewahrsam nehmen.