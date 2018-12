2019 steht die nächsten Wahlen für Uli Hoeneß an

Wer erlebte, wie Hoeneß vor zwei Jahren bei seiner Rückkehr ähnlich einer Krönungsmesse auf den Thron der Bayern-Familie begleitet wurde, wie ihm nach seiner Zeit im Gefängnis die Bayern-Herzen zuflogen, der muss sich fragen: Was ist in den zwei Jahren geschehen? Und was passiert 2019, wenn die Wiederwahl von Hoeneß ansteht?

Mittlerweile geht es um Hoeneß' und auch Karl-Heinz Rummenigges Erbe

Der Kurs des FC Bayern wird offenbar stärker hinterfragt als zuvor, Hoeneß stellte am Freitagabend eine "Grundunzufriedenheit" fest, die für ihn aber vor allem mit der mäßigen sportlichen Situation in der Bundesliga zusammenhänge. Ob aber allein besserer Fußball die Mitglieder wieder besänftigt? Eher wird das die Laune der Fans davon abhängen, wie der Umbau des FC Bayern gelingt, nicht nur der in der Mannschaft, sondern auch der auf oberster Ebene. Kurz: Es geht um Hoeneß' und auch Karl-Heinz Rummenigges Erbe.

Die Mannschaft, die am Samstag durch ein 2:1 bei Werder Bremen einen weiteren Rückschlag in der Liga verhinderte, erhält im kommenden Sommer durch Transfers eine Frischzellenkur, Hoeneß bekräftigte im Audi Dome den Willen zu Investitionen "im größeren Stile". Diese wären vor der laufenden Spielzeit seiner Meinung nach "unklug" gewesen, weil es seine Pflicht sei, "das Geld so anzulegen, dass es langfristig und nachhaltig funktioniert" und man Trainer Niko Kovac mit vielen neuen Spielern keinen Gefallen getan hätte.

Hoeneß möchte Oliver Kahn "warmhalten"

Noch entscheidender allerdings ist wohl die Übergabe der Macht an einen Nachfolger. Oliver Kahn, das verdeutlichte Hoeneß, "spielt in unseren Überlegungen eine Rolle". Wenngleich ein Einstieg des langjährigen Kapitäns vor 2021 unwahrscheinlicher geworden ist. Denn Vorstandschef Rummenigge wird seinen Vertrag wahrscheinlich bis dahin verlängern - und einen Sportvorstand Kahn als Zwischenlösung kann sich Hoeneß nicht vorstellen.

"Oliver Kahn kommt dann infrage, wenn Karl-Heinz aufhören sollte. Bis dahin werden wir uns in Ruhe gedulden und ihn warmhalten", merkte Hoeneß an. Und vielleicht auch mal überlegen, ob manche Dinge nicht nur "verbesserungswürdig", sondern womöglich auch total falsch gelaufen sind.