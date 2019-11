Keine Ausschreibung beim Verkauf des Jahn-Grundstücks

Die Sporthalle soll zwar wie angekündigt gebaut werden. Allerdings nicht am ursprünglich vorgesehenen Platz in der Nähe weiterer Vereinsanlagen, sondern zusammen mit einem Kiosk am Südzipfel des Geländes, abgetrennt durch die neuen Wohnungen. Ob der Standort nochmals geändert werden könne, werde im laufenden Planverfahren geklärt, so der Sprecher des Planungsreferats.