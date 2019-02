Reisender gibt Lüge zu

Auch die erste Information, er sei unterwegs nach Köln, stellte sich auf der Wache als Lüge heraus. Der 39-Jährige behauptete, er habe sich geirrt und solle im Auftrag einer unbekannten Firma das Auto in Nürnberg abholen und in den Irak bringen. Die angegebene Firma hatte allerdings ihren Sitz in Jordanien, so dass die Beamten aufgrund der Widersprüchlichkeiten seiner Aussagen beschlossen, den Mann wieder zurück in die Türkei zu schicken. Außerdem wurde er wegen Visaerschleichung und dem Versuch der unerlaubten Einreise angezeigt.