Wichtige Unterlagen fehlen Hailey Bieber: Platzt ihr Traum vom eigenen Fashion-Label?

Dass Hailey Bieber (22) in die Fußstapfen ihres Liebsten, Justin Bieber (24, "Sorry"), treten möchte, ist nicht neu. Nachdem der Sänger mit seinen eigens entworfenen Hausschuhen einen echten Verkaufsschlager landen konnte, möchte auch das Model in der Fashion-Welt Fuß fassen. Der Name ihres eigenen Labels: Hailey Bieber. Dumm nur, dass das US-amerikanische Patent- und Markenamt dies nicht so einfach durchwinkt wie es Frau Bieber womöglich gerne hätte.