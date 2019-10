"Wichtige Info" für die Fans Carrie Fisher: Familie warnt vor nicht autorisierter Biografie

"Wichtige Info" für die Fans

"Für alle Fans und Freunde von Carrie hielt ich es einfach für notwendig, dass ihr diese Informationen kennen, bevor ihr euch für den Kauf dieses Buches entscheidet oder darüber nachdenkt, was in den kommenden Presseinterviews gesagt wird, die Weller beim Versuch, es zu verkaufen, geben wird", fuhr Lourd fort. Er selbst habe das Buch noch nicht gelesen. Die einzigen lesenswerten Bücher über Carrie Fisher seien ohnehin die, die Carrie selbst geschrieben habe. "Sie hat uns alles erzählt, was wir wissen mussten", sagt der Mann, der drei Jahre lang mit dem US-Star liiert war.