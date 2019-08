Wichtige Begleiter von Elizabeth II. "The Crown": "Queen" Olivia Colman hat ihre Co-Stars gut im Griff

"The Crown"-Star Olivia Colman (45) ist mit der Rolle als Queen Elizabeth II. unter die Corgi-Besitzer gegangen. Auf einem Foto der Netflix-Serie zu Staffel drei posiert die Schauspielerin mit den Vierbeinern, die die britische Monarchin auch im wahren Leben so lange begleiteten. Die neuen Folgen der TV-Show sollen im Jahr 1963 einsetzen und Ereignisse wie den Aufstieg der Beatles und den Triumph der englischen Fußballnationalmannschaft bei der Heim-Weltmeisterschaft im Jahr 1966 umfassen. Colman tritt in die Fußstapfen von Claire Foy (35), die vor ihr die Rolle der Queen zwei Staffeln lang gespielt hatte.