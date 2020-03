Wichtig für das hormonelle System So wirkt sich Vitamin-D-Mangel auf unseren Körper aus

Anders als die meisten anderen Vitamine kann der Körper Vitamin D selbst bilden. Es nimmt eine wichtige Rolle in unserem Organismus ein, denn es ist am Stoffwechsel beteiligt und bildet zudem "die Ausgangsbasis für das wichtigste hormonelle System in unserem Körper", weiß Dr. med. Raimund von Helden, Autor des Buches "Gesund mit der Kraft der Natur: 4 Methoden, Ihr körpereigenes Vitamin D zu aktivieren". Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt der Allgemeinmediziner, wie schädlich ein Vitamin-D-Mangel für uns sein kann und wie wir es auf natürliche Weise aktivieren.