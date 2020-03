WHO-Fonds und andere Ralph Lauren spendet 10 Millionen US-Dollar an Corona-Betroffene

In einer entsprechenden Pressemitteilung heißt es: "Im Herzen unseres Unternehmens stand schon immer ein Gefühl des Miteinanders, das unsere Kreativität anspornt, unser Selbstvertrauen stärkt und allen voran unsere gegenseitige Unterstützung fördert", so Ralph Lauren. Dieses Gefühl habe auch in den vergangenen Wochen und Monaten nicht nachgelassen, so der 80-Jährige weiter, der außerdem betont: "Wir sind überzeugt, dass wir alle miteinander verbunden sind, egal wer wir sind oder wo wir herkommen."