Who Am I, Daheim in den Bergen, ... TV-Tipps am Freitag

In "Who am I" (ProSieben) geraten Hacker durch eine Spaßaktion in Lebensgefahr. Bei "Daheim in den Bergen: Schwesternliebe" (Das Erste) müssen sich zwei verfeindete Bergbauernclans zusammenraufen. Und auf Sat.1 lässt Luke Mockridge Promis noch einmal die Schulbank drücken.