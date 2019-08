WhatsApp-Gruppe: Das meint der Medienpsychologe

Medienpsychologe Tobias Dienlin von der Uni Hohenheim in Stuttgart sieht viel Positives: "Wenn man soziale Medien nutzt, um aktiv zu kommunizieren, führt das dazu, dass man auch auf anderen Kanälen häufiger kommuniziert." Gespräche würden fortgeführt, reale Treffen wahrscheinlicher. Gerade ältere Menschen bekämen so die Chance, Kontakte zu pflegen, was sonst für sie vielleicht aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich wäre. Aber er weist auch auf Risiken hin: Ein Bild aus dem Urlaub zu schicken, gehe zwar schneller – reiche aber im Zweifel nicht aus.