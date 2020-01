Wetterlage hat sich beruhigt Evakuierung nach Starkregen: Dschungelcamper dürfen wieder ins Camp

"Das war schon brutal. In Deutschland habe ich sowas noch nicht erlebt. Es kam so viel Wasser vom Himmel, dass einfach alles überschwemmt war", berichtete Marco Cerullo (31) nach seinem Ausscheiden im Interview mit spot on news. Das könne man sich gar nicht vorstellen. Und wenn man da dann draußen schlafe, sei das schon sehr hart.