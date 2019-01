In vielen Wintersportorten liefen auch am Dienstag die Lifte nicht, darunter auch in Deutschlands höchstgelegenem Skigebiet auf der Zugspitze und in den Münchner Hausgebieten am Sudelfeld und am Spitzingsee. "Das war eine harte Woche", sagte Peter Lorenz von den Bergbahnen am Spitzingsee, am Brauneck und am Wallberg. Mitarbeiter hätten in den vergangenen acht Tagen "unter schwierigsten Bedingungen Dächer freigeschaufelt, Lifttrassen freigeräumt, Lawinen gesprengt und umgeknickte Bäume beseitigt", sagte Lorenz. An diesem Mittwoch sollen die meisten Lifte wieder öffnen, auch an der Zugspitze.

In tieferen Lagen droht nun Hochwasser

In Garmisch-Partenkirchen konnten Skifahrer in diesen Tagen zumindest auf einigen Pisten im Skigebiet Classic ihre Schwünge ziehen. "Welche Lifte und Pisten in Betrieb gehen können, wird jeden Tag aufs Neue abhängig von den tagesaktuellen Bedingungen entschieden", teilte die Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn, Verena Lothes, mit.

Während sich die Lage in den Schneeregionen entspannt, traten in tieferen Lagen mehrere Flüsse und Bäche über die Ufer. Das Hochwasser an der Wörnitz in Schwaben erreichte in der Nacht zum Dienstag in Harburg (Landkreis Donau-Ries) die zweithöchste Meldestufe: Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller sind überflutet und Straßen mussten gesperrt werden. Darüber hinaus gab es teils kleinere Überschwemmungen, etwa wurden Äcker oder Wege überflutet.

Tauwetter in Verbindung mit Regen hatte die Pegelstände steigen lassen. Doch nun sinkt die Schneefallgrenze wieder, Niederschläge fallen als Schnee - und damit fließt das Hochwasser wieder ab, die Hochwasserlage soll sich in der zweiten Wochenhälfte ebenfalls normalisieren.

