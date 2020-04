Tipp vier: Lebensversicherung behalten

Die Marktturbulenzen beeinflussen auch Kapitallebensversicherungen und Riester-Verträge. 85 Prozent der Kundengelder stecken in Anleihen, der Rest in alternativen Geldanlagen und nur fünf Prozent in Aktien. Größere Anpassungen will aber kaum ein Versicherer vornehmen. Die Lage an den Anleihemärkten ist sogar vorteilhaft für sie, der weltweite Run in sichere Anlagen hat die Kurse von Anleihen deutlich steigen lassen. In Zukunft müssen Sparer jedoch mit weiter sinkenden Renditen ihrer Altersvorsorge rechnen, da frei werdende Gelder auslaufender Anleihen in schlechter verzinste Papiere fließen. Halten Sie aber an einer Kapitallebensversicherung fest, erzielen sie immer noch ordentliche Renditen – 2019 im Durchschnitt 2,4 Prozent.