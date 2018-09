Vor diesem Hintergrund richtet sich der Blick des Lesers gespannt auf das Unterkapitel "Ein Europa mit strategischer Kultur", denn das könnte ein wesentliches Lösungsmuster bieten. Die hohen Erwartungen bleiben leider unerfüllt. Denn das Kapitel nennt zwar einige sensible Sachverhalte wie die Waffenlieferungen an die Türkei und an Ägypten, erschöpft sich aber in der Forderung, dass wir eine strategische Kultur brauchen. Das stimmt – aber wer soll sie wie erarbeiten und wie wird sie dann aussehen?

Antworten werden weiter gesucht

Man richtet dazu hoffnungsvoll den Blick auf das abschließende Kapitel, das die wirkliche Perspektive ankündigt. Dort findet man dann Sätze wie: "Deutschland muss mehr Außenpolitik wagen. Deutschland ist auf eine verstärkte weltpolitische Rolle weder mental noch strukturell vorbereitet. Die neue Rolle erfordert eine Art Kulturwandel."

Und dann folgt der Ausblick: "Die europäische Antwort". Nun ist vielfach von "Umorientierung" die Rede; es werden "Weichenstellungen" gefordert. Aber wissen wir nun wirklich, wie und wohin wir die Dinge lenken werden?

Im Blick auf die aktuellen Abgründe der aus den Fugen geratenen weltpolitischen Architektur ist man geneigt, Sigmar Gabriel motivierend zuzurufen: "Schreiben Sie möglichst bald einen zweiten Band mit den Antworten auf die großen Krisen und Bedrohungen. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Friedensmuster der Zukunft."

Sigmar Gabriel: "Zeitenwende in der Weltpolitik. Mehr Verantwortung in ungewissen Zeiten", Herder Verlag, 22 Euro