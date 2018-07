Mesut Özil: Steer ein "respektloses Individuum"

In seinem dreiteiligen Schreiben wandte sich nun Özil selbst an Steer: "Außerdem sagte mir Werner Steer (Chef des Deutschen Theaters), dass ich mich ,nach Anatolien verpissen soll’, ein Gebiet in der Türkei, aus dem viele Migranten stammen."