Die Idee: "Alle Lkw fahren in einer Kolonne und folgen dem vordersten. Dabei werden die Fahrzeuge von Sensoren gesteuert und gelenkt", sagt Bove. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter hilft er Lehramtsstudenten bei der Konzeption des Experiments. Aus Lego-Bausteinen werden die Lkw nachgebaut, Lichtsensoren an der Front, Leuchten am Heck befestigt. Über ein von Studenten programmiertes System bewegen sich die Lkw. "Fährt der vordere Lkw langsamer, wird auch der dahinter fahrende Lkw langsamer", erklärt Bove. Über das Programm legen die Studenten den Abstand fest.