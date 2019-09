Nach Medienberichten soll Herzog am Montagabend nach der 2:3 (0:1)-Auswärtsniederlage gegen Slowenien in der Kabine gegenüber seinem Team derart ausgerastet sein, dass gestandene Spieler sogar geweint hätten. Wie israelische Medien am Dienstag berichteten, soll Herzog aus Wut gegen Flaschen und einen Tisch getreten haben. Seine Spieler seien naiv, würden dumme Fehler machen und würden "nie etwas erreichen", soll Herzog gebrüllt haben.