Werder-Trainer Kohfeldt Mit Kaugummis und Gerechtigkeit gegen den FC Bayern

"Immer, wenn auf dem Platz etwas passiert, gibt’s einen Kaugummi. Das hilft mir beim Stressabbau. Ich habe schon einmal probiert, sie wegzulassen, aber ohne geht es einfach nicht." Stets griffbereit sind die Dinger in der Hosentasche seines Trainingsanzuges, rund zwei Packungen (also 24 Kaugummis) verschleißt der Sport- und Gesundheitswissenschaftler in 90 Minuten. Am Mittwoch wird er für den Fall der Fälle – Verlängerung plus ein eventuelles Elfmeterschießen – aber sicher noch eine extra Packung einstecken.