Werdende Mama schrieb Memoiren Nikki Bella wurde als Jugendliche vergewaltigt

"Für einen Freund gehalten"

Beide Vorfälle haben sich demnach während der Schulzeit ereignet. Als 15-Jährige sei sie auf der Highschool von einem Mitschüler "den ich für einen Freund gehalten habe" missbraucht worden, ein Jahr später habe sie ein College-Student unter Drogen gesetzt und sich an ihr vergangen. In "Incomparable" schreibt sie: "Wenn dir so etwas passiert, verstehst du Mentalität, das Opfer zu beschuldigen. Es ist so einfach, Scham statt Wut zu empfinden, zu denken, man hätte das alles einfach aufhalten können."