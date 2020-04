"Werden immer kritisiert" Billie Eilish bekommt Bikini-Beistand von Emily Ratajkowski

Eilish hatte bei Instagram kurze Videoclips hochgeladen, die sie Anfang des Jahres im Urlaub in Hawaii zeigten. Daraufhin sei sie mit Hasskommentaren überschüttet worden, berichtete die Sängerin des neuen "Bond"-Titellieds "No Time To Die". Sie habe Nachrichten bekommen wie: "Kaum ist sie 18 geworden, hat sie sich in eine Hure verwandelt."