"Werde sie immer lieben" Brian Austin Green bestätigt Trennung von Megan Fox

Der US-amerikanische Schauspieler Brian Austin Green (46, "Beverly Hills, 90210") hat in seinem eigenen Podcast "... With Brian Austin Green" nun bestätigt, dass er sich von Ehefrau Megan Fox (34) getrennt hat. Mit einer kryptischen Nachricht auf Instagram hatte er die Gerüchte zunächst selbst befeuert, zumal er den Post zu einem Zeitpunkt veröffentlicht hat, als Fox an der Seite von Rapper Machine Gun Kelly (30) gesichtet wurde. Jetzt wolle er mit seinem Podcast über die Sachlage aufklären, bevor die Klatschmedien Unwahrheiten verbreiten können.