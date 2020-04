Werbespots sind der Beweis Kanye West vergleicht sich mit Kobe Bryant

Kanye West (42, "Jesus Is King") ist nicht gerade für seine Bescheidenheit bekannt. Nun hatte der Rapper mal wieder einen interessanten Vergleich parat, um seine Einzigartigkeit zu beschreiben. In einem Interview mit dem Herren-Magazin "GQ" stellte sich West nun auf eine Stufe mit der NBA-Legende Kobe Bryant (1978-2020), der am 26. Januar gemeinsam mit seiner Tochter Gianna "Gigi" (2006-2020) und sieben weiteren Menschen bei einem tragischen Hubschrauberabsturz ums Leben kam: "Er war die Basketball-Version von mir und ich bin die Rap-Version von ihm - und das sind Fakten", so West.