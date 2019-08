Wer zieht ins Halbfinale ein? "Promi Big Brother": Lilo von Kiesenwetter redet sich ins Aus

Wer wird nassgemacht?

Beim Spiel "Angler versenken" haben Janine und Theresia (27) das Sagen für ihre jeweiligen Bereiche. Von ihren Mitbewohnern werden sie an Seilen in einen Pool hinabgelassen, um daraus Spielzeug-Tintenfische zu angeln. Das Problem: Anschließend müssen sie auch wieder hinaufgezogen werden, was für Theresias Teamkollegen Lilo und Almklausi (49) kaum machbar ist. Am Ende landen in ihrem Aquarium lediglich drei Tintenfische. Janine, Joey und Tobi angeln sich stolze sieben Tintenfische. Dafür werden sie belohnt: Keiner von ihnen darf am Abend nominiert werden, sie stehen alle im Halbfinale.

Welcher der drei verbliebenen "Promi Big Brother"-Kandidaten kann selbiges von sich behaupten? Die Entscheidung fällt zwischen Almklausi und Lilo. Sie haben die meisten Stimmen von ihren Mitstreitern erhalten, die sich mittlerweile alle wieder auf Geheiß von Big Brother im Zeltlager eingefunden haben. Die Wahl der Zuschauer ist gefallen: Am Ende muss sich Lilo von ihren Camp-Mitbewohnern verabschieden.