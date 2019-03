Wer zahlte den Betrag? Nach Unterhaltszahlung: R. Kelly wieder aus Haft entlassen

R. Kelly (52) ist nach der kurzen Zeit im Gefängnis wieder auf freiem Fuß. Wie unter anderem "NBC News" berichtet, wurde der R&B-Sänger am Samstag aus dem Cook County Gefängnis in Chicago entlassen, nachdem eine ausstehende Unterhaltszahlung an seine Ex-Frau beglichen worden war. "Ich verspreche euch, dass wir das alles in Ordnung bringen werden. Das ist alles, was ich im Moment sagen kann", soll er Reportern, die vor dem Gefängnis auf ihn warteten, gesagt haben.