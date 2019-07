Wer wurde in Folge 4 enttarnt? Halbfinale von "The Masked Singer": Dieser Star ist der Panther

Sie zeigte eine andere Seite von sich

Kylie Minogues "Can't Get You Out of My Head" sollte das Monster ins Finale katapultieren, während der Panther mit Alicia Keys "Girl On Fire" einen ebenso starken zweiten Auftritt hinlegte. Den Abend schloss der Grashüpfer mit dem rockigen Foo-Fighters-Song "The Pretender". Kurz vor dem Finale musste am Ende der Panther die Maske fallen lassen. Und: Ruth Moschner, Collien Ulmen-Fernandes und Sasha lagen mit ihrem Tipp richtig. Es steckte ein echter Volksmusikstar dahinter: Stefanie Hertel, die an diesem Tag ihren 40. Geburtstag feierte, gab sich zu erkennen. Am Ende wartete natürlich ein kleines Geburtstagsständchen auf die Sängerin.