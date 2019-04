Wer wird überleben? "Game of Thrones"-Vorschau: Die Schlacht kann beginnen

Auch der jungen Arya Stark (Maisie Williams, 22) ist bewusst, dass es ihre letzte Nacht in Westeros sein könnte. So schließt sie offenbar zunächst mit dem Bluthund (Rory McCann, 49) Frieden, bevor sie mit Gendry (Joe Dempsie, 31) ihr erstes Mal erlebt. Selbst Jaime Lennister (Nikolaj Coster-Waldau, 48) wird von Daenery Targaryen (Emilia Clarke, 32) verschont und schließt sich Sansa Stark (Sophie Turner, 23), Jon Schnee (Kit Harington, 32) und den vielen weiteren namhaften Charakteren für den Kampf gegen den Nachtkönig an.

Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright, 20), der Dreiäugige Rabe, deutet zudem an, dass Jaime noch eine wichtige Rolle in dem anstehenden Kampf spielen könnte. Gleichzeitig nährt er aber auch die Spekulationen der Fans, welche Charaktere das Schlachtfeld womöglich nicht lebend verlassen werden. So fragt er den zumindest vorerst begnadigten Jamie: "Woher willst du wissen, dass es ein Nachher geben wird?"

"Der Nachtkönig kommt"

Während sich die menschlichen Truppen rund um Winterfell in der zweiten Episode noch mit Drachenglas-Waffen ausrüsten lassen und sich auf den Kampf vorbereiten, will eine kurze Vorschau auf die kommende Folge noch nicht verraten, wer dem Nachtkönig zum Opfer fallen könnte. Nicht einmal wie die Untoten über Winterfell hereinfallen könnten, wurde bisher verraten. "Der Nachtkönig kommt", meint Jon Schnee in der Preview noch, doch die Mutter der Drachen entgegnet: "Die Toten sind bereits hier."

Dies könnte auf einen besonderen Dreh hinweisen, der sich in so mancher Fan-Theorie wiederfindet. Während der zweiten Episode wird immer wieder betont, dass sich unter anderem Frauen und Kinder während der Schlacht in den Katakomben unter Winterfell verstecken sollen. Dort befindet sich auch die Familiengruft der Starks. Allerdings scheint jeder im Norden vergessen zu haben, dass es sich bei den Weißen Wanderern um eine Armee aus Untoten handelt, die Tote wiederbeleben können.

Sollte es wirklich zu solch einem Angriff aus dem Innersten Winterfells kommen, dürfte der Norden tatsächlich dem Untergang geweiht sein. Während Brienne in der Vorschau noch die menschlichen Truppen anstachelt, ihre Stellungen zu halten, könnte es also bereits zu spät sein. Der Wahrheit ins Gesicht zu blicken, sei das einzige, was sie nun tun könnten, erklärt Sansa in dem kurzen Clip. Wollen wir hoffen, dass damit nicht das Ende des Nordens und damit womöglich auch das von ganz Westeros gemeint ist.