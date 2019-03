Wer weiß denn sowas XXL, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ProSieben, Monuments Men - Ungewöhnliche Helden, Kriegsdrama

Während in Europa der Zweite Weltkrieg tobt, sind nicht nur Millionen Menschenleben in Gefahr, sondern auch bedeutende Bauten und Kunstgegenstände. Auf Befehl von Hitler werden sie konfisziert, um entweder in Sammlungen zu verschwinden oder zerstört zu werden. Oberleutnant Stokes (George Clooney) erkennt die Gefahr und bricht mit fünf bunt rekrutierten Experten (Matt Damon, Dimitri Leonidas, John Goodman, Bob Balaban, Jean Dujardin) in die Kriegswirren auf, um die wichtigsten Werke zu retten. Die Truppe begibt sich zwar umgehend an die vorderste Front, die Sache hat aber mehr als einen Haken: Keiner von ihnen ist wirklich Soldat, obwohl ihre Aufgabe lebensgefährlich ist.