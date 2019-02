Wer war vor Ort? Kevin Hart und mehr: Diese Stars fieberten live beim Super Bowl mit

Die NFL suchte scheinbar eine Weile, bis ein passender Musik-Act für die Halbzeitpause gefunden war. Schließlich sprangen Maroon 5 gemeinsam mit den Rappern Travis Scott und Big Boi von Outkast in die Bresche. Der Auftritt erhielt im Netz allerdings die Note mangelhaft, der Tenor lautet glanzlos und unspektakulär. Das Spiel, das die New Englands Patriots für sich entscheiden konnten, wurde als das langweiligste in der Geschichte des Super Bowls deklariert. Dennoch war von einem Promi-Mangel im Stadion von Atlanta nichts zu spüren.