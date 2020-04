Wer versteckte sich unter der Maske? "The Masked Singer": Der Roboter ist enttarnt

Am Dienstagabend haben die Undercover-Stars von "The Masked Singer" das deutsche Fernsehpublikum wieder blendend unterhalten. Die beliebte Rate- und Gesangsshow mit den maskierten Promis musste zuletzt zwei Wochen pausieren, weil drei Team-Mitglieder sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Am Ende der Show wurde wie üblich einer der Kandidaten enttarnt.