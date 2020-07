Wer verklagt wen? Johnny Depp und Amber Heard bei Prozessauftakt in London

Die Schauspieler Johnny Depp (57, "Fluch der Karibik") und Amber Heard (34, "Aquaman") sind seit Anfang 2017 offiziell geschieden. Doch ihr Rosenkrieg zieht weiter Kreise. Am Dienstag (7. Juli) startete ein Prozess in London, zu dem beide Stars persönlich erschienen sind. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie kamen sie mit Mund-Nasen-Schutz am Gericht (High Court) an. Depp trug eine schwarze Maske mit weißem Muster, während Heard ein rotes Tuch mit weißen Punkt als Schutz verwendete. Doch wer verklagt wen?