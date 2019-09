Wer trägt es besser? Zendaya und Michael B. Jordan: Ein Anzug, zwei Looks

Im Rahmen der New York Fashion Week hat Schauspielerin Zendaya (23, "Spider-Man: Homecoming") am Wochenende einen schicken Anzug-Look präsentiert. Die 23-Jährige erschien bei einer Party des Modemagazin Harper's Bazaar in einem grauen Ensemble von Berluti. Die italienische Marke produziert Schuhe, Lederwaren und Bekleidung für Männer. Und Zendaya rockt den grauen Herrenanzug - sie ist allerdings nicht der erste Promi, der dieses Exemplar auf einem roten Teppich vorgeführt hat.