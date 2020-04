Wer steckt im Drachen-Kostüm? "The Masked Singer": Alle Infos zum Finale

"Ich favorisiere das Faultier", erklärte die im Roboter-Kostüm aufgetretene Caroline Beil im Interview. "Ich finde das als Figur unheimlich witzig und dann kann derjenige, wer auch immer es ist, wirklich toll singen. Der hat richtig was drauf." Auch für Rebecca Immanuel, sie entpuppte sich als Göttin, ist das Faultier der große Favorit: "Der Typ singt Hammer. Ich bin schon sehr gespannt, wer es ist."

Gastjuror und neue Folgen

Im Finale wird Max Mutzke (38) die Jury unterstützen, er hat in der ersten Staffel als Astronaut den Sieg geholt. "Ich freue mich total auf die Demaskierungen, weil ich sicher bin, dass ich ein paar der Promis persönlich kenne", kündigt er in einer ProSieben-Mitteilung an. Das Rätselraten geht nach dem Finale noch dieses Jahr weiter: Schon im Herbst 2020 werden neue "The Masked Singer"-Folgen ausgestrahlt - wie gewohnt natürlich live. Dann laut ProSieben auch wieder mit Publikum und "in vollster Schönheit".