Eine Drei-Zimmer-Wohnung (124 Quadratmeter) kostet mehr als 2,7 Millionen Euro. Das macht einen Quadratmeterpreis von rund 21.000 bis rund 27.000 Euro. Pflegeleistungen und diverse Extras sind da freilich noch nicht mit inbegriffen, sie werden nach Bedarf gesondert berechnet. Dafür können die künftigen Bewohner Spa- und Fitnessbereiche und ein Schwimmbad nutzen.

Luxus-Residenz: Concierge rund um die Uhr erreichbar

Zur warmen Jahreszeit kann der Tee auf der Dachterrasse getrunken werden, im Winter lässt sich's am offenen Kamin entspannen. Ein Concierge ist rund um die Uhr erreichbar, in den Wohnungen sind sogenannte Sturz-Sensoren und eine Herdüberwachung inbegriffen. Bei Bedarf kann ein 24-Stunden-Notruf geschaltet werden.

Betreiben will die fertige "Residenz" künftig die Gesellschaft Tertianum. Sie betreibt bereits Seniorenwohnhäuser in Berlin und Konstanz sowie eines "auf 5-Sterne-Niveau" im Gärtnerplatzviertel. Dort werden die Wohnungen im Gegensatz zu Bogenhausen vermietet. Laut Homepage kostet eine Drei-Zimmer-Wohnung aktuell ab 6.750 Euro pro Monat – ohne Pflegeleistungen.

Der Bogenhauser Brannekämper hat seinen Frieden gefunden mit dem luxuriösen 60+-Projekt in seiner Nachbarschaft: "Der Bedarf ist da, denke ich. Im Viertel wohnen viele Ältere, die, wenn sie allein nicht mehr zurechtkommen, ihr Haus verkaufen oder vermieten können und dort ein neues Zuhause mit Pflege finden – ohne verpflanzt werden zu müssen."

Das war die Schreiber-Klinik

Die chirurgische Schreiberklinik wurde 1952 von dem Arzt Michael Schreiber gegründet. Zuerst war sie in einer Miet-Villa in Bogenhausen untergebracht. Die Klinik expandierte schnell, 1977 kam die internistische Klinik in der Widenmayerstraße dazu, 2005 wurden beide in der Scheinerstraße zusammengeführt. Zuletzt arbeiteten knapp 20 festangestellte Ärzte, 31 Belegärzte und etwa 70 Pflege- und Hilfskräfte in der Klinik mit Notaufnahme. Sie behandelten etwa 3.500 Patienten pro Jahr.

Dann verkaufte Michael Schreiber junior - er war auch medizinischer Direktor gewesen - 2017 an einen Investor. Dieser wollte abreißen und einen neuen Wohnkomplex mit teuren Eigentumswohnungen bauen. Das Personal wurde teilweise von der Sana Kliniken AG übernommen.

Legat Living baut nicht für Normalverdiener

Der Münchner Immobilienentwickler und Kaufmann Stefan Legat hat mit seiner Gesellschaft Legat Living bereits einige Luxus-Bauprojekte in der Stadt realisiert – oder ist derzeit dabei. Dazu gehört der Um- und Ausbau des früheren Frauen- und Jugendgefängnisses Am Neudeck unterhalb des Nockherbergs.

Aus dem denkmalgeschützten Gemäuer, das der Freistaat Bayern für 16 Millionen Euro verscherbelte, wird nun das "Haus Mühlbach". Ende nächsten Jahres sollen die ersten Bewohner einziehen. Am 21. Februar kam es auf der Großbaustelle zu einem schrecklichen Zwischenfall: Ein Bauleiter erschoss einen Polier und danach sich selbst. Ein Großaufgebot der Polizei rückte an, das ganze Viertel war zeitweise im Ausnahmezustand.

Riesiges Mehrfamilienhaus auf der Ismaninger Straße

Auch in der Nähe der neuen Baustelle in Bogenhausen hat Legat Living einige Luxus-Projekte: In der Trogerstraße, nur wenige Schritte von Feinkost Käfer entfernt, entstehen die Troger Höfe. Legat Living preist hier unter anderem Raumhöhen von 3,20 Metern an. In der Merzstraße, einer kleinen Wohnstraße parallel zur Ismaninger Straße, errichtete das Unternehmen über die halbe Straßenlänge einen Riegel mit Eigentumswohnungen.

Auf der Ismaninger Straße entstand ein riesiges Mehrfamilienwohnhaus. Auch am St.-Anna-Platz im Lehel und in der Schwabinger Friedrichstraße, zwischen Habsburgerplatz und Leopoldpark, hat sich der Baulöwe Filetgrundstücke zum Bebauen gesichert. In Schwabing entstehen mondäne Ein- bis Sieben-Zimmer-Wohnungen und "ein Stadthaus".

