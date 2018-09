Auch Frankfurt am Main mit 480 Euro, Hamburg und Stuttgart mit 450 Euro sowie Köln und Berlin mit 420 Euro liegen deutlich über dem durchschnittlichen WG-Zimmerpreis von 363 Euro. Am wenigsten müssen Studenten in Chemnitz für ein Zimmer zahlen (durchschnittlich 230 Euro). Zu diesem Ergebnis kam das Moses-Mendelssohn-Institut, das regelmäßig die 96 Hochschulstandorte mit mehr als 5.000 Studierenden in den Blick nimmt.