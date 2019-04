Wer noch dabei ist Cannes 2019: US-Jungstar Elle Fanning sitzt in der Jury

US-Schauspielerin Elle Fanning (21, "Maleficent - Die dunkle Fee") sitzt in diesem Jahr in der Jury der Internationalen Filmfestspiele von Cannes, wie die Festivalleitung nun bekanntgab. Neben ihr und dem Jury-Präsidenten, dem mexikanischen Filmemacher Alejandro González Iñárritu (55, "The Revenant - Der Rückkehrer"), der bereits seit einigen Wochen feststeht, entscheiden außerdem sieben weitere Filmschaffende über die diesjährigen Preise.